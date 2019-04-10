Завтра в Украине ожидаются дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В большинстве областей дожди будут сопровождаться грозами

Погода в Украине завтра 11 апреля будет теплой, однако во всех областях ожидаются дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинского гидрометцентра.

Отмечается, что в Украине ночью небольшие дожди ожидаются в северных областях, а днем 11 апреля пройдут на всей территории Украины. Кроме того, в некоторых областях, кроме западных и северных, ожидаются грозы.

Ветер северо-восточный (в южной и восточной части - юго-восточный), 5-10 м/сек.

Температура в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью +3-8 тепла, днем +9-14 градусов; на остальной территории ночью +5-10 градусов, днем +16-21 градусов.

Ранее сообщалось, что погода в Украине существенно ухудшится в первую половину следующей недели, в некоторых областях возможны заморозки. Заморозки следует ожидать в западных и северных областях.

РБК-Украина писало, что по прогнозам климатолога Вазиры Мартазиновой, в течение 10-20 апреля температура в Украине начнет резко подниматься выше нормы. Температура может подниматься от 20 до 28 градусов, если будет солнечно и не пасмурно.

Кроме того, спрогнозировала Мартазинова похолодание после 20 мая, которое будет сопровождаться осадками и шквалистым ветром.