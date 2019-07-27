Завтра в Украине ожидается жара до +34

Погода в Украине в воскресенье, 28 июля, будет сухой и жаркой на всей территории страны, днем ожидается до +34. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, воскресенье будет преимущественно сухим, небольшие грозовые очаги возможны только вдоль Карпат и в прикарпатских областях. В большинстве областей страны днем столбики термометров покажут от +26 до +32, на севере будет немного прохладнее - от +26 до +29.

Самая жаркая погода завтра ожидается в южных областях, там воздух прогреется до +29...+34 градусов.

В Киеве, по данным Диденко, погода будет сухой и солнечной. Температура днем будет колебаться от +28 до +31. С начала августа в столице ожидается небольшое похолодание, 3-4 августа ожидается от +22 до +24.

Напомним, ранее Наталка Диденко предупреждала, что с началом августа в Украину придет существенное похолодание. Так, по ее прогнозу, жара в стране продержится до 31 июля.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что погода в Украине 27 июля будет способствовать удерживанию уровня пожарной опасности. Так, сегодня в большинстве областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.