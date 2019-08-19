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Завтра в Украине ожидается жара до +32

Новости » Общество    19.08.2019 - 22:34
Завтра в Украине ожидается жара до +32
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Днем температура воздуха составит +27 +32 градусов

Погода в Украине завтра, 20 августа, будет телой и сухой, температура +32. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 20 августа, в Украине осадков не ожидается.

Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура воздуха ночью составит +12 +17 градусов, на побережье морей +18 +20. Днем столбики термометров прогреются до +27 +32 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 19 августа погода в Украине будет солнечной и малооблачной во всех областях, днем температура поднимется до +30. Украинские синоптики прогнозируют, что неделя начнется с жаркой и сухой погоды, осадков не ожидается. Днем температура воздуха в среднем будет держаться в пределах +28...+30 градусов.

Завтра в Украине ожидается жара до +32

Кроме того, синоптик Наталья Диденко сообщила, что 20 августа азорский антициклон "достигнет своими волнами" Украину, поэтому будет преобладать сухая солнечная погода. На юге, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается +28 +33 градуса. На севере и западе Украины температура воздуха составит +25 +30 градусов.

В Киеве завтра, 20 августа, будет сухо солнечно и жарко, максимальная температура воздуха составит около +30 градусов.

Также синоптики спрогнозировали, что с середины недели ожидается повышение температуры до +37 градусов в южных, центральных и восточных областях. В то же время с четверга, 22 августа, жара может несколько ослабиться в западных и северных областях. Также на западе в течение недели возможны периодические осадки.

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