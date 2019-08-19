Завтра в Україні очікується спека до +32

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вдень температура повітря становитиме +27 +32 градуси

Погода в Україні завтра, 20 серпня, буде телой і сухий, температура +32. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гидрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 20 серпня, в Україні опадів не очікується.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +12 +17 градусів, на узбережжі морів +18 +20. Вдень стовпчики термометрів прогріються до +27 +32 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 19 серпня погода в Україні буде сонячною і малохмарної у всіх областях, вдень температура підніметься до +30. Українські синоптики прогнозують, що тиждень почнеться з жаркої і сухої погоди, опадів не очікується. Вдень температура повітря в середньому триматиметься в межах +28...+30 градусів.

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомила, що 20 серпня азорський антициклон "досягне своїми хвилями" Україну, переважатиме суха сонячна погода. На півдні, на сході і в більшості центральних областей очікується +28 +33 градуси. На півночі і заході України температура повітря складе +25 +30 градусів.

У Києві завтра, 20 серпня, буде сухо сонячно і жарко, максимальна температура повітря складе близько +30 градусів.

Також синоптики спрогнозували, що з середини тижня очікується підвищення температури до +37 градусів у південних, центральних і східних областях. У той же час з четверга, 22 серпня, спека може дещо послабиться у західних і північних областях. Також на заході протягом тижня можливі періодичні опади.