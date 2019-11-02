ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сегодня на западе Украины возможны дожди

Новости » Общество     02.11.2019 - 10:00
Сегодня на западе Украины возможны дожди
Иллюстративное фото (Matt Cardy/Getty Images)

В Киеве без осадков, ночью до -3

Погода в Украине в субботу, 2 ноября, ухудшится в западных областях, там возможны небольшие дожди. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Как прогнозируют украинские синоптики, сегодня на западе страны стоит ожидать небольшие дожди, днем температура воздуха будет колебаться от +5 до +9, ночью похолодает до -3. На остальной территории осадки не прогнозируются.

Днем термометры покажут от +3 до +8, ночью температура понизится до -1...-6 градусов. В восточных областях столбики термометров ночью опустятся до -8...-10 градусов.

Сегодня на западе Украины возможны дожди

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет сухо, но прохладно. Днем температура воздуха будет держаться в пределах +6...+8 градусов. Ночью термометры в столице покажут от -1 до -3 градусов. Ветер южный, 7-12 м/сек.

Сегодня на западе Украины возможны дожди

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупреждали, что ночью 2 ноября температура воздуха снизится до -12 градусов. Днем столбики термометров покажут не больше +1...+6 градусов. В Закарпатской и южных областях будет теплее, днем до +6...+11.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Киеве В Киеве в октябре зафиксировали четыре температурных рекорда
Новости Украины Гидрометцентрдожди
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь