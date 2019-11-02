Сегодня на западе Украины возможны дожди

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В Киеве без осадков, ночью до -3

Погода в Украине в субботу, 2 ноября, ухудшится в западных областях, там возможны небольшие дожди. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Как прогнозируют украинские синоптики, сегодня на западе страны стоит ожидать небольшие дожди, днем температура воздуха будет колебаться от +5 до +9, ночью похолодает до -3. На остальной территории осадки не прогнозируются.

Днем термометры покажут от +3 до +8, ночью температура понизится до -1...-6 градусов. В восточных областях столбики термометров ночью опустятся до -8...-10 градусов.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет сухо, но прохладно. Днем температура воздуха будет держаться в пределах +6...+8 градусов. Ночью термометры в столице покажут от -1 до -3 градусов. Ветер южный, 7-12 м/сек.

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупреждали, что ночью 2 ноября температура воздуха снизится до -12 градусов. Днем столбики термометров покажут не больше +1...+6 градусов. В Закарпатской и южных областях будет теплее, днем до +6...+11.