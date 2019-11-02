Завтра в Україні очікується потепління

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні очікуються пориви південного вітру до 15-22 м / с

У неділю, 3 листопада, погода в Україні буде теплою і хмарною, в деяких областях очікуються дощі, температура повітря прогріється до +18 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталії Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, в неділю очікується хмарна погода та штормовий вітер.

"Антициклон, який досить довго визначав холодну і суху погоду, виштовхнув за двері потужний циклон атлантичного походження, тому погода змінюється кардинально. Замість холодрыги - потепління до +9 +16 градусів, замість сонечка - серйозні хмари, а в тихий вітер увірветься штормовий вітер південний", - повідомила Діденко..

3 листопада в Україні очікуються пориви південного вітру до 15-22 м / с, протягом дня температура повітря становитиме від +9 до +14 градусів, на півдні і заході +12 +18 градусів, а на сході +6 +10 градусів.

Дощі пройдуть у західних, північних та місцями в центральних областях, на півдні і сході - без опадів.

У Києві в неділю погода буде вітряної та хмарною, з періодичним дощем. Температура повітря прогріється до +10 +12 градусів.

"На початку наступного тижня потепління в Україні посилиться. Якщо вітер буде люб'язний і стихне, то ми знову побачимо на вулицях наших громадян в джинсах з дірками на колінах, роздягненими до футболок і легких светрів", - додала синоптик.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі попереджали, що вночі 2 листопада температура повітря знизиться до -12 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть не більше +1 +6 градусів. У Закарпатській і південних областях буде тепліше, вдень до +6 +11.