Завтра в Украине будут преобладать дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Днем температура местами поднимется до +30

Погода в Украине во вторник, 23 июля, будет преимущественно дождливой, но теплой, днем до +30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, завтра почти на всей территории страны ожидаются кратковременные дожди, которые будут чередоваться с солнцем. Наименьшая вероятность дождей в восточных областях.

Также ожидается небольшое понижение температуры воздуха. Во вторник температура будет колебаться в пределах +22...+26, на западе будет немного прохладнее, там столбики термометров покажут +18...+24. В восточных и южных областях ожидается самая жаркая погода, днем от +26 до +29, местами до +30.

В Киеве, по словам Диденко, 23 июля существенных осадков не ожидается, возможны кратковременные дожди, местами с грозами. В столице температура днем будет комфортной в пределах +24...+26, ночью опустится до +15...+18.

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник, 22 июля, в Киеве ожидается ухудшение погоды. Прогнозируется гроза и усиление ветра до 24 м/сек. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Температура будет колебаться от +26 до +28.