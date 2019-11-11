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Завтра в Украине будет тепло и без осадков

Новости » Общество     11.11.2019 - 15:11
Завтра в Украине будет тепло и без осадков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных областях ожидается штормовой ветер

Во вторник, 12 ноября, погода в Украине будет без осадков, утром и ночью ожидаются туманы, температура +18. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, 12 ноября без осадков. Ночью и утром в большинстве областей видимость ухудшат туманы.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с, а днем ​​в западных областях ожидаются порывы 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью составит +2 +7, в Карпатах 0 -5 градусов. Днем температура прогреется до +​​8 +13 градусов. На юге страны ночью ожидается +6 +11 градусов, а днем ​+​13 +18.

Завтра в Украине будет тепло и без осадковНапомним, ранее сообщалось, что Украину на несколько дней охватит сильный ветер. В частности, с 11 ноября антициклон поднимет сильный ветер на западе и севере Украины, который до 15 ноября охватит практически всю Украину. Ожидается, что ветер будет юго-восточного направления.

Кроме того, с завтрашнего дня в Украине закончатся дожди, поскольку атмосферный фронт, который принес сильные осадки, перемещается с запада на восток и уже к вечеру покинет территорию страны.

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