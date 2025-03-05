Завтра стартує реєстрація на НМТ-2025. Як відбуватиметься вступна кампанія

Реєстрація на Національний мультипредметний тест (НМТ) 2025 року почнеться вже завтра, 6 березня. До 3 квітня абітурієнтам потрібно створити особистий кабінет і вказати всі необхідні дані.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступникам потрібно створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО через спеціальний сервіс, який стане активним 6 березня о 00:01. Для цього можна скористатися автоматичним варіантом через застосунок "Дія" або заповнити форму в реєстраційному сервісі.
Вказати реєстраційні дані, зокрема:
Завантажити сканкопії або фотокопії документів, які необхідні для реєстрації. Це можуть бути:
Підтвердити бажання взяти участь у НМТ та надіслати внесену інформацію разом із копіями документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши на відповідну кнопку в сервісі.
Для вступу на бакалаврські програми в українські заклади вищої освіти у 2025 році також буде проведено Національний мультипредметний тест (НМТ).
Учасники тесту виконуватимуть завдання з чотирьох предметів: три обов’язкові (українська мова, математика, історія України) та один на вибір. Вибір предмета здійснюється під час реєстрації для НМТ.
Вибірковий предмет можна обрати з таких варіантів:
Тест не міститиме завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, тож одразу після тестування учасники дізнаються свої тестові бали за кожен предмет. Потім ці бали будуть переведені до шкали 100-200 і розміщені в персональних кабінетах учасників у вкладці "Результати".
Для того, щоб отримати результат у шкалі 100-200, необхідно набрати мінімум 15% від загальної кількості тестових балів.
Важливо, що для вступу також можна використовувати результати НМТ 2022–2024 років.
У 2025 році для тих, хто хоче вступати до магістратури, як і раніше, проводитимуть два важливі вступні випробування: єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).
ЄФВВ - це тест, який оцінює рівень підготовки вступника до магістратури за обраною спеціальністю. Це допомагає визначити, наскільки готова людина до здобуття вищої освіти на рівні магістра.
ЄВІ - це комбінований тест, що складається з двох частин: тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови (на вибір: англійська, німецька, французька чи іспанська).
Цього року для вступу на будь-яку спеціальність, незалежно від форми навчання (очна чи заочна, бюджетна чи контрактна), потрібно буде скласти ЄВІ. Але для деяких спеціальностей, окрім ЄВІ, також буде необхідно пройти ЄФВВ, щоб оцінити фахову підготовленість вступника.
Важливо зазначити, що у 2025 році збільшилася кількість спеціальностей, для яких потрібно складати ЄФВВ. Згідно з новим Порядком прийому, до вже існуючих восьми предметних тестів додали два нові:
Згідно з Порядком прийому, для конкурсного відбору будуть зараховувати бали за такі іспити. Зокрема для спеціальностей у галузях знань:
Для них необхідні будуть результати ЄВІ 2023, 2024 або 2025 року та (якщо потрібно) єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) зі спеціальності 125 "Кібербезпека та захист інформації" 2024 або 2025 року (тільки для тих, хто вступає на спеціальність F5 "Кібербезпека та захист інформації").
Водночас уточнення є й для вступу на такі спеціальності, як:
В цьому випадку потрібні результати:
Для інших вступників - фаховий іспит.
Реєстрація для участі в ЄВІ та ЄФВВ буде проходити з 2 по 23 травня. Приймальні комісії університетів будуть реєструвати осіб, які хочуть взяти участь у цих іспитах.
Нагадаємо, що раніше РБК-Україна писало, що у 2025 році головною відмінністю національного мультипредметного тесту стане оновлена програма з історії України.
Відомо, що тест охоплюватиме весь курс предмета, включно з сучасними подіями, зокрема війною Росії проти України. Це відрізняється від НМТ-2024, де тестування обмежувалося матеріалом лише до 2020 року.
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