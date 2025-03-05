Завтра стартує реєстрація на НМТ-2025. Як відбуватиметься вступна кампанія

Щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступникам потрібно створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО через спеціальний сервіс, який стане активним 6 березня о 00:01. Для цього можна скористатися автоматичним варіантом через застосунок "Дія" або заповнити форму в реєстраційному сервісі.

Що робити після створення персонального кабінету

Вказати реєстраційні дані, зокрема:

контактну інформацію,

категорію ("випускник поточного року" чи «випускник минулих років"),

дані про заклад освіти (для випускників поточного року),

відмітку про проходження НМТ під час додаткових сесій (якщо потрібно),

інформацію про необхідність створення особливих (спеціальних) умов,

вибір навчального предмета на вибір,

населений пункт для проходження НМТ (в Україні або за кордоном),

мову складання тестів.

Завантажити сканкопії або фотокопії документів, які необхідні для реєстрації. Це можуть бути:

документ, що підтверджує освіту :

для цьогорічних випускників - довідка з місця навчання,

для інших - дипломи або виписки з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО;

: для цьогорічних випускників - довідка з місця навчання, для інших - дипломи або виписки з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО; довідка про мову навчання (для вступників, які бажають отримати завдання сертифікаційної роботи з деяких предметів іншою мовою);

(для вступників, які бажають отримати завдання сертифікаційної роботи з деяких предметів іншою мовою); медичний висновок для осіб з особливими освітніми потребами, якщо потрібні спеціальні умови для проходження тестування.

Підтвердити бажання взяти участь у НМТ та надіслати внесену інформацію разом із копіями документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши на відповідну кнопку в сервісі.

Особливості вступної програми у 2025 році на бакалавратські програми

Для вступу на бакалаврські програми в українські заклади вищої освіти у 2025 році також буде проведено Національний мультипредметний тест (НМТ).

Учасники тесту виконуватимуть завдання з чотирьох предметів: три обов’язкові (українська мова, математика, історія України) та один на вибір. Вибір предмета здійснюється під час реєстрації для НМТ.

Вибірковий предмет можна обрати з таких варіантів:

українська література,

іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська),

біологія,

хімія,

фізика, географія.

Тест не міститиме завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, тож одразу після тестування учасники дізнаються свої тестові бали за кожен предмет. Потім ці бали будуть переведені до шкали 100-200 і розміщені в персональних кабінетах учасників у вкладці "Результати".

Для того, щоб отримати результат у шкалі 100-200, необхідно набрати мінімум 15% від загальної кількості тестових балів.

Важливо, що для вступу також можна використовувати результати НМТ 2022–2024 років.

Особливості вступної програми у 2025 році на магістерські програми

У 2025 році для тих, хто хоче вступати до магістратури, як і раніше, проводитимуть два важливі вступні випробування: єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

ЄФВВ - це тест, який оцінює рівень підготовки вступника до магістратури за обраною спеціальністю. Це допомагає визначити, наскільки готова людина до здобуття вищої освіти на рівні магістра.

ЄВІ - це комбінований тест, що складається з двох частин: тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови (на вибір: англійська, німецька, французька чи іспанська).

Цього року для вступу на будь-яку спеціальність, незалежно від форми навчання (очна чи заочна, бюджетна чи контрактна), потрібно буде скласти ЄВІ. Але для деяких спеціальностей, окрім ЄВІ, також буде необхідно пройти ЄФВВ, щоб оцінити фахову підготовленість вступника.

Важливо зазначити, що у 2025 році збільшилася кількість спеціальностей, для яких потрібно складати ЄФВВ. Згідно з новим Порядком прийому, до вже існуючих восьми предметних тестів додали два нові:

"Мовознавство",

"Історія мистецтва".

Як нараховуватимуть бали конкурсного відбору

Згідно з Порядком прийому, для конкурсного відбору будуть зараховувати бали за такі іспити. Зокрема для спеціальностей у галузях знань:

A "Освіта",

B "Культура, мистецтво та гуманітарні науки",

C "Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини",

D "Бізнес, адміністрування та право",

F "Інформаційні технології",

I9 "Громадське здоров’я",

I10 "Соціальна робота та консультування",

I11 "Дитячі та молодіжні служби",

J2 "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг",

J3 "Туризм та рекреація".

Для них необхідні будуть результати ЄВІ 2023, 2024 або 2025 року та (якщо потрібно) єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) зі спеціальності 125 "Кібербезпека та захист інформації" 2024 або 2025 року (тільки для тих, хто вступає на спеціальність F5 "Кібербезпека та захист інформації").

Водночас уточнення є й для вступу на такі спеціальності, як:

"Енерговиробництво (атомна енергетика)",

"Морський та внутрішній водний транспорт",

"Авіаційний транспорт",

"Залізничний транспорт",

"Автомобільний транспорт".

В цьому випадку потрібні результати:

ЄВІ 2023, 2024 або 2025 року та ЄДКІ 2024 або 2025 року з відповідної спеціальності (для тих, хто вступає на зазначені спеціальності).

Для інших вступників - фаховий іспит.

Реєстрація для участі в ЄВІ та ЄФВВ буде проходити з 2 по 23 травня. Приймальні комісії університетів будуть реєструвати осіб, які хочуть взяти участь у цих іспитах.