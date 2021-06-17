Завтра состоится заседание СНБО: что на повестке дня
Фото: завтра состоится заседание СНБО (facebook.com/president.gov.ua)
Совет нацбезопасности и обороны соберется завтра, 18 июня, на очередное заседание в Офисе президента Украины. На повестке дня ряд вопросов.
Об этом сообщила пресс-служба СНБО.
Заседание СНБО должно начаться в 17:00 пятницы. На повестке дня будут следующие вопросы:
- рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины;
- применения персональных санкций;
- доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 года.
Еще один вопрос повестки дня будет рассматриваться в тайном режиме.
После завершения заседания СНБО секретарь Алексей Данилов проведет брифинг для журналистов.