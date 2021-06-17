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Завтра состоится заседание СНБО: что на повестке дня

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Киев, Четверг 17 июня 2021 16:37
Завтра состоится заседание СНБО: что на повестке дня Фото: завтра состоится заседание СНБО (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Совет нацбезопасности и обороны соберется завтра, 18 июня, на очередное заседание в Офисе президента Украины. На повестке дня ряд вопросов.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Заседание СНБО должно начаться в 17:00 пятницы. На повестке дня будут следующие вопросы:

  • рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины;
  • применения персональных санкций;
  • доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 года.

Еще один вопрос повестки дня будет рассматриваться в тайном режиме.

После завершения заседания СНБО секретарь Алексей Данилов проведет брифинг для журналистов.

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