Завтра відбудеться засідання РНБО: що на порядку денному
Фото: завтра відбудеться засідання РНБО (facebook.com/president.gov.ua)
Рада нацбезпеки і оборони збереться завтра, 18 червня, на чергове засідання в Офісі президента України. На порядку денному низка питань.
Про це повідомила прес-служба РНБО.
Засідання РНБО має розпочатися о 17:00 п'ятниці. На порядку денному будуть наступні питання:
- розгляд Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України;
- застосування персональних санкцій;
- доповідь голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року.
Ще одне питання порядку денному буде розглядатися у таємному режимі.
Після завершення засідання РНБО секретар Олексій Данілов проведе брифінг для журналістів.