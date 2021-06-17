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Завтра відбудеться засідання РНБО: що на порядку денному

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Київ, Четвер 17 червня 2021 16:37
Завтра відбудеться засідання РНБО: що на порядку денному Фото: завтра відбудеться засідання РНБО (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Рада нацбезпеки і оборони збереться завтра, 18 червня, на чергове засідання в Офісі президента України. На порядку денному низка питань.

Про це повідомила прес-служба РНБО.

Засідання РНБО має розпочатися о 17:00 п'ятниці. На порядку денному будуть наступні питання:

  • розгляд Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України;
  • застосування персональних санкцій;
  • доповідь голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року.

Ще одне питання порядку денному буде розглядатися у таємному режимі.

Після завершення засідання РНБО секретар Олексій Данілов проведе брифінг для журналістів.

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