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Завтра состоится пробное ВНО в Черниговской области

Новина українською → Черниговская область, Пятница 23 апреля 2021 13:57
Завтра состоится пробное ВНО в Черниговской области Фото: завтра пройдет пробное ВНО в Черниговской области (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

В субботу, 24 апреля, в Черниговской области состоится пробное внешнее независимое оценивание. Его перенесли из-за обострения эпидемситуации в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"В пункты тестирования необходимо явиться в 10:50. Тестирование начнется около 11:00", - говорится в сообщении.

Вход участников в пункты тестирования будет происходить при наличии:

  • паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность);
  • приглашения-пропуска.

В МОН советуют брать с собой на тестирование 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета, бутылку с питьевой водой без этикетки; средства индивидуальной защиты, которые можно положить на рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

"Все участники пробного ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические мероприятия как до входа в пункты тестирования, так и на протяжении всего периода оценки - участники должны находиться в масках, иметь дезинфекторы и пользоваться ими, соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования", - говорится в сообщении.

Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

"МОН, Украинский и региональные центры оценивания просят участников пробного ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правила социального дистанцирования, не подвергать себя и других опасности, следить за самочувствием перед тестированием и при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома", - информируют в министерстве.

Если участник решит остаться дома, он сможет загрузить все материалы тестирования, занести ответы в специальный сервис, чтобы определить свои результаты.

Как писало РБК-Украина, из-за продолжения карантина пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Николаевской области переносится. Оно состоится 15 мая.

Напомним, во всех других областях пробное внешнее независимое оценивание состоялось 10 апреля. В нем приняли участие 93-95% от зарегистрированных.

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