Завтра состоится эвакуация жителей Ирпеня из Романовки, - Маркушин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Ирпеня Александра Маркушина.

По его словам, завтра, 17 марта в 7:00 заканчивается комендантский час и уже с 10:00 состоится эвакуация жителей Ирпеня с Романовки.

Также мэр отмечает, если вы живете в Ирпене, Михайловка-Рубежовка, Забучье, Козинцах или Дубраве и вам необходима помощь или консультация по эвакуации, то нужно об этом сообщить, позвонив по номеру:

0683505818;

0680437205;

0930768411;

0672639619;

0964511937;

0675015153;

0683703842;

0968698062.

"Подчеркиваю, эти номера только для жителей Ирпенской общины", - сказал Маркушин.