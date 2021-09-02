ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Завтра в семи областях заработают новые радары измерения скорости: список дорог

Новина українською →
Четверг 02 сентября 2021 11:26
Завтра в семи областях заработают новые радары измерения скорости: список дорог Фото: в Украине заработают новые радары (patrol.police/gov.ru)
Автор: Инна Собора

С 3 сентября заработают новые приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме. Они заработают в семи областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполіції.

Расположение приборов контроля"КАСКАД":

Винницкая область

  • на 294 км+619 автодороги М-21 прибор направлен в направлении г. Винница (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 294 км+567 автодороги М-21 прибор направлен в направлении г. Житомир (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 371 км+527 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г. Хмельницкий (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 404 км+377 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г. Винница (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 404 км+640 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г. Умань (ограничение скорости 50 км/ч)

Львовская область

  • на 685 км+309 автодороги М-06 прибор направлен в направлении с. Долиновка (ограничение скорости 50 км/ч)

Черниговская область

  • на 60 км+426 автодороги Н-07 прибор направлен в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км / ч)
  • на 6 км+414 автодороги М-01-02 прибор направлен в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 43 км+993 автодороги М-02 прибор направлен в направлении г. Чернигов (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 125 км+385 автодороги М-02 прибор направлен в направлении с. Бобрик (ограничение скорости 50 км/ч)

город Полтава

  • ул. Европейская, 155 прибор направлен в направлении ул. Автобазовская (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Рассветная, 14 прибор направлен в направлении ул. Юрия Тимошенко (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Маршала Бирюзова, 32 прибор направлен в направлении ул. Героев-пожарных (ограничение скорости 50 км/ч)

город Николаев

  • просп. Героев Украины, 20 прибор направлен в направлении Киевского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч)
  • просп. Богоявленский, 125 прибор направлен в направлении ул. Старофортечная (ограничение скорости 50 км/ч)

город Харьков

  • просп. Науки, 12, прибор направлен в направлении просп. Независимости (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Полтавский Шлях, 62-б, прибор направлен в направлении ул. Евгения Котляра (ограничение скорости 50 км/ч)
  • Белгородское шоссе, 2, прибор направлен в направлении ул. Деревянко (ограничение скорости 50 км/ч)

Закарпатская область город Хуст

  • ул. Львовская, 157, прибор направлен в направлении ул. 9-го мая (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Ивана Франко, 165, прибор направлен в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Волошина, 81, прибор направлен в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)

Ранее уже было установлено 97 радаров, которые расположены в городах Житомир, Запорожье, Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Львов, Мелитополь, Харьков, Черкассы, Чернигов, и Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской, Полтавской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПДД
NEWS
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
DAILY
Своя игра. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Своя игра. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена