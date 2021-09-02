Завтра в семи областях заработают новые радары измерения скорости: список дорог
Фото: в Украине заработают новые радары (patrol.police/gov.ru)
С 3 сентября заработают новые приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме. Они заработают в семи областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполіції.
Расположение приборов контроля"КАСКАД":
Винницкая область
- на 294 км+619 автодороги М-21 прибор направлен в направлении г. Винница (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 294 км+567 автодороги М-21 прибор направлен в направлении г. Житомир (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 371 км+527 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г. Хмельницкий (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 404 км+377 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г. Винница (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 404 км+640 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г. Умань (ограничение скорости 50 км/ч)
Львовская область
- на 685 км+309 автодороги М-06 прибор направлен в направлении с. Долиновка (ограничение скорости 50 км/ч)
Черниговская область
- на 60 км+426 автодороги Н-07 прибор направлен в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км / ч)
- на 6 км+414 автодороги М-01-02 прибор направлен в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 43 км+993 автодороги М-02 прибор направлен в направлении г. Чернигов (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 125 км+385 автодороги М-02 прибор направлен в направлении с. Бобрик (ограничение скорости 50 км/ч)
город Полтава
- ул. Европейская, 155 прибор направлен в направлении ул. Автобазовская (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Рассветная, 14 прибор направлен в направлении ул. Юрия Тимошенко (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Маршала Бирюзова, 32 прибор направлен в направлении ул. Героев-пожарных (ограничение скорости 50 км/ч)
город Николаев
- просп. Героев Украины, 20 прибор направлен в направлении Киевского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч)
- просп. Богоявленский, 125 прибор направлен в направлении ул. Старофортечная (ограничение скорости 50 км/ч)
город Харьков
- просп. Науки, 12, прибор направлен в направлении просп. Независимости (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Полтавский Шлях, 62-б, прибор направлен в направлении ул. Евгения Котляра (ограничение скорости 50 км/ч)
- Белгородское шоссе, 2, прибор направлен в направлении ул. Деревянко (ограничение скорости 50 км/ч)
Закарпатская область город Хуст
- ул. Львовская, 157, прибор направлен в направлении ул. 9-го мая (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Ивана Франко, 165, прибор направлен в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Волошина, 81, прибор направлен в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)
Ранее уже было установлено 97 радаров, которые расположены в городах Житомир, Запорожье, Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Львов, Мелитополь, Харьков, Черкассы, Чернигов, и Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской, Полтавской областях.