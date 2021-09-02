Завтра у семи областях запрацюють нові радари вимірювання швидкості: список доріг
Фото: в Україні запрацюють нові радари (patrol.police/gov.ua)
Із 3 вересня запрацюють нові прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі. Вони запрацюють в семи областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.
Розташування приладів контролю "КАСКАД":
Вінницька область
- на 294 км+619 автодороги М-21 прилад спрямовано у напрямку м. Вінниця (обмеження швидкості 50 км/год)
- на 294 км+567 автодороги М-21 прилад спрямовано у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 50 км/год)
- на 371 км+527 автодороги М-30 прилад спрямовано у напрямку м. Хмельницький (обмеження швидкості 50 км/год)
- на 404 км+377 автодороги М-30 прилад спрямовано у напрямку м. Вінниця (обмеження швидкості 50 км/год)
- на 404 км+640 автодороги М-30 прилад спрямовано у напрямку м. Умань (обмеження швидкості 50 км/год)
Львівська область
- на 685 км+309 автодороги М-06 прилад спрямовано у напрямку с. Долинівка (обмеження швидкості 50 км/год)
Чернігівська область
- на 60 км+426 автодороги Н-07 прилад спрямовано у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год)
- на 6 км+414 автодороги М-01-02 прилад спрямовано у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год)
- на 43 км+993 автодороги М-02 прилад спрямовано у напрямку м. Чернігів (обмеження швидкості 50 км/год)
- на 125 км+385 автодороги М-02 прилад спрямовано у напрямку с. Бобрик (обмеження швидкості 50 км/год)
місто Полтава
- вул. Європейська, 155 прилад спрямовано у напрямку вул. Автобазівська (обмеження швидкості 50 км/год)
- вул. Світанкова, 14 прилад спрямовано у напрямку вул. Юрія Тимошенка (обмеження швидкості 50 км/год)
- вул. Маршала Бірюзова, 32 прилад спрямовано у напрямку вул. Героїв-пожежних (обмеження швидкості 50 км/год)
місто Миколаїв
- просп. Героїв України, 20 прилад спрямовано у напрямку Київського шосе (обмеження швидкості 50 км/год)
- просп. Богоявленський, 125 прилад спрямовано у напрямку вул. Старофортечна (обмеження швидкості 50 км/год)
місто Харків
- просп. Науки, 12, прилад спрямовано у напрямку просп. Незалежності (обмеження швидкості 50 км/год)
- вул. Полтавський Шлях, 62-Б, прилад спрямовано у напрямку вул. Євгена Котляра (обмеження швидкості 50 км/год)
- Білгородське шосе, 2, прилад спрямовано у напрямку вул. Дерев’янка (обмеження швидкості 50 км/год)
Закарпатска область місто Хуст
- вул. Львівська, 157, прилад спрямовано у напрямку вул. 9-го травня (обмеження швидкості 50 км/год)
- вул. Івана Франка, 165, прилад спрямовано у напрямку центра міста (обмеження швидкості 50 км/год)
- вул. Волошина, 81, прилад спрямовано у напрямку центру міста (обмеження швидкості 50 км/год)
Раніше вже було встановлено 97 радарів, які розташовані у містах Житомир, Запоріжжя, Київ, Кропивницький, Кривий Ріг, Львів, Мелітополь, Харків, Черкаси, Чернігів, та Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській, Одеській, Полтавській областях.