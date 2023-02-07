Від завтра садочки в Одесі почнуть працювати звичайно, а школи залишаються на канікулах

З 8 лютого в Одесі дитячі садочки, що працюють очно, повертаються до звичайного графіку роботи. Харчуванням діти будуть забезпечені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Одеса.Офіційно ".

"За ці два дні організовано приготування і доставку з тих закладів, де світло є", - йдеться в повідомленні.

При цьому школи продовжують канікули до кінця тижня.

"За рішенням адміністрації, розпочинають очні заняття школи, у яких є світло. Заклади освіти інформують батьків щодо ситуації у конкретній школі", - додали в повідомленні.

Ситуація зі світом в Одесі

26 січня Росія завдала масованого удару ракетами по Україні. На всій території було оголошено повітряну тривогу. 47 ракет із 55 запущених окупантами вдалося збити силами української ППО. Під ударом знову опинилися об'єкти енергетики.

Зокрема, в Одеській області пошкоджень зазнали два об’єкти. У зв'язку з цим донедавна ситуація зі світлом в Одесі та районі залишається складною. На ранок вівторка, 7 лютого, в Україні зберігається дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація в Одеській області, там тривають аварійні відключення світла.