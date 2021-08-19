ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Завтра в ряде регионов заработают камеры фиксации нарушений ПДД: список дорог

Новина українською →
Украина, Четверг 19 августа 2021 15:11
Завтра в ряде регионов заработают камеры фиксации нарушений ПДД: список дорог Фото: завтра в ряде регионов заработают камеры фиксации нарушений ПДД (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В пятницу, 20 августа в Украине заработают еще 17 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений. В частности, в Житомирской, Черновицкой и Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

Кроме этого, камеры начнут фиксировать автонарушения в городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов

Где будут работать камеры

Житомирская область:

  • на 174 км+600 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);
  • на 127 км+246 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);
  • на 230 км+853 автодороги М-06 в направлении г. Ровно (ограничение скорости 110 км/ч).

Черниговская область:

  • на 113 км+864 автодороги М-01, в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч).

Одесская область:

  • на 465 км+483 автодороги М-05, в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч).

м. Житомир:

  • Чудновский мост, в направлении ул. Леха Качинского (ограничение скорости 50 км/ч);
  • Чудновский мост, в направлении ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Победы, 86, в направлении ул. Николая Сциборского (ограничение скорости 50 км/ч).

м. Львов:

  • ул. Хуторовка, 8, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Владимира Великого, 18, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч).

м. Черкассы:

  • просп. Химиков, 30, в направлении ул. Вячеслава Галвы (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Благовисная, 341/40, в направлении ул. Крываловская (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Благовестная, 36/47, в направлении ул. Грушевского (ограничение скорости 50 км ч);
  • ул. Надпольная, 208, в направлении ул. Ивана Франко (ограничение скорости 50 км/ч).

м. Чернигов:

  • ул. Рокоссовского, 12, корп. 2, в направлении ул. Защитников Украины (ограничение скорости 50 км/ч);
  • просп. Мира, 296, в направлении ул. Владимира Дрозда (ограничение скорости 50 км/ч);
  • просп. Мира, 241-А, в направлении ул. Летной (ограничение скорости 50 км/ч).

Напомним, недавно камеры фиксаций нарушений ПДД заработали в Кировоградской и Житомирской областях, а также в Кропивницком и Харькове.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПДД Министерство внутренних дел Украины
NEWS
Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит
Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит
DAILY
"Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину
Милан Лелич, Владислав Красинский "Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину