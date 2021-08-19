Завтра в низці регіонів запрацюють камери фіксації порушень ПДР: список доріг
Фото: завтра в низці регіонів запрацюють камери фіксації порушень ПДР (Віталій Носач/РБК-Україна)
У п'ятницю, 20 серпня в Україні запрацюють ще 17 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень. Зокрема, в Житомирській, Чернівецькій та Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.
Крім цього, камери почнуть фіксувати автопорушення у містах Чернігів, Черкаси, Житомир та Львів
Де працюватимуть камери
Житомирська область:
- на 174 км+600 автодороги М-06, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год);
- на 127 км+246 автодороги М-06, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год);
- на 230 км+853 автодороги М-06, у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 110 км/год).
Чернігівська область:
- на 113 км+864 автодороги М-01, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год).
Одеська область:
- на 465 км+483 автодороги М-05, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год).
м. Житомир:
- Чуднівський міст, у напрямку вул. Леха Качинського (обмеження швидкості 50 км/год);
- Чуднівський міст, у напрямку вул. Радивилівська (обмеження швидкості 50 км/год);
- вул. Перемоги, 86, у напрямку вул. Миколи Сциборського (обмеження швидкості 50 км/год).
м. Львів:
- вул. Хуторівка, 8, у напрямку вул. Стрийської (обмеження швидкості 50 км/год);
- вул. Володимира Великого, 18, у напрямку вул. Стрийської (обмеження швидкості 50 км/год).
м. Черкаси:
- просп. Хіміків, 30, у напрямку вул. В’ячеслава Галви (обмеження швидкості 50 км/год);
- вул. Благовісна, 341/40, у напрямку вул. Кривалівська (обмеження швидкості 50 км/год);
- вул. Благовісна, 36/47, у напрямку вул. Грушевського (обмеження швидкості 50 км/год);
- вул. Надпільна, 208, у напрямку вул. Івана Франка (обмеження швидкості 50 км/год).
м. Чернігів:
- вул. Рокосовського, 12, корп. 2, у напрямку вул. Захисників України (обмеження швидкості 50 км/год);
- просп. Миру, 296, у напрямку вул. Володимира Дрозда (обмеження швидкості 50 км/год);
- просп. Миру, 241-А, у напрямку вул. Льотної (обмеження швидкості 50 км/год).
Нагадаємо, нещодавно камери фіксацій порушень ПДР запрацювали в Кіровоградській та Житомирській областях, а також у Кропивницькому та Харкові.