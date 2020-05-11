Завтра практически по всей территории Украины ожидаются грозовые дожди

Погода в Украине во вторник, 12 мая, испортится, ожидаются грозовые дожди и похолодание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, завтра по всей территории страны, кроме Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и аннексированного Крыма, будут лить грозовые дожди в дневное и ночное время суток. При этом температура воздуха в некоторых регионах опуститься.

Так, в западных областях ожидается от +14 до +18 тепла днем. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +14.

В центральных и северных областях будет теплее - от +19 до +22 градусов тепла, ночью температура может опуститься до +11.

На юго-востоке Украины ожидается от +19 до +25 тепла, ночью в пределах +11 градусов.

Фото: погода в Украине на 12 мая (meteo.gov.ua)

Напомним, сегодня в Украине будет солнечно и сухо, ожидается до +28 тепла. Ветер по всей Украине ожидается от 5 до 10 метров за секунду.

Как ранее писало РБК-Украина, спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине. В большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.