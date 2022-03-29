Завтра очных переговоров не будет. Российская делегация покидает Стамбул, - росСМИ

Как информирует издание со ссылкой на собственные источники, переговоры сторон продолжатся в видеоформате.

"Переговоры продолжатся в видеорежим. Делегация России покинет Стамбул во вторник", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что изначально сообщалось, что переговоры планировались как двухдневные.

Напомним, сегодня в Стамбуле состоялся очередной этап переговорного процесса. Это первый за несколько недель очный раунд переговоров украинской и российской делегаций. До этого стороны встречались на территории Беларуси. После этого проходили онлайн-консультации. Примечательно, что на этот раз встреча началась с переговоров тет-а-тет лидеров делегаций.

Все подробности итогов переговоров и заявления делегаций - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.