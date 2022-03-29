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Завтра очных переговоров не будет. Российская делегация покидает Стамбул, - росСМИ

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Стамбул, Вторник 29 марта 2022 16:20
Завтра очных переговоров не будет. Российская делегация покидает Стамбул, - росСМИ Фото: завтра переговоров в очном формате между Украиной и Россией в Турции не будет (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Переговоров в очном формате между Украиной и РФ в Турции завтра не будет. Российская делегация заявила о намерении покинуть Стамбул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как информирует издание со ссылкой на собственные источники, переговоры сторон продолжатся в видеоформате.

"Переговоры продолжатся в видеорежим. Делегация России покинет Стамбул во вторник", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что изначально сообщалось, что переговоры планировались как двухдневные.

Напомним, сегодня в Стамбуле состоялся очередной этап переговорного процесса. Это первый за несколько недель очный раунд переговоров украинской и российской делегаций. До этого стороны встречались на территории Беларуси. После этого проходили онлайн-консультации. Примечательно, что на этот раз встреча началась с переговоров тет-а-тет лидеров делегаций.

Все подробности итогов переговоров и заявления делегаций - читайте в материале РБК-Украина.

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