Завтра очних переговорів не буде. Російська делегація покидає Стамбул, - росЗМІ
Переговорів в очному форматі між Україною та РФ у Туреччині завтра не буде. Російська делегація заявила про намір покинути Стамбул.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".
Як інформує видання з посиланням на власні джерела, переговори сторін продовжаться у відеоформаті.
"Переговори продовжаться у відеорежим. Делегація Росії залишить Стамбул у вівторок", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що спочатку повідомлялося, що переговори планувалися як дводенні.
Нагадаємо, сьогодні в Стамбулі відбувся черговий етап переговорного процесу. Це перший за кілька тижнів очний раунд переговорів української та російської делегацій. До цього сторони зустрічалися на території Білорусі. Після цього проходили онлайн-консультації. Примітно, що цього разу зустріч розпочалася з переговорів тет-а-тет лідерів делегацій.
Всі подробиці підсумків переговорів та заяви делегацій - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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