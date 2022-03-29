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Завтра очних переговорів не буде. Російська делегація покидає Стамбул, - росЗМІ

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Стамбул, Вівторок 29 березня 2022 16:20
Завтра очних переговорів не буде. Російська делегація покидає Стамбул, - росЗМІ Фото: завтра переговорів в очному форматі між Україною та Росією у Туреччині не буде (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Переговорів в очному форматі між Україною та РФ у Туреччині завтра не буде. Російська делегація заявила про намір покинути Стамбул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

Як інформує видання з посиланням на власні джерела, переговори сторін продовжаться у відеоформаті.

"Переговори продовжаться у відеорежим. Делегація Росії залишить Стамбул у вівторок", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що спочатку повідомлялося, що переговори планувалися як дводенні.

Нагадаємо, сьогодні в Стамбулі відбувся черговий етап переговорного процесу. Це перший за кілька тижнів очний раунд переговорів української та російської делегацій. До цього сторони зустрічалися на території Білорусі. Після цього проходили онлайн-консультації. Примітно, що цього разу зустріч розпочалася з переговорів тет-а-тет лідерів делегацій.

Всі подробиці підсумків переговорів та заяви делегацій - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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