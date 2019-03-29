Завтра ночью Украина перейдет на летнее время

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Часы необходимо перевести в 3:00

Завтра ночью, 31 марта, произойдет перевод часов - Украина перейдет на летнее время. Так, в 3:00 по киевскому времени стрелки часов переведут на один час вперед, сообщает РБК-Украина.

Подчеркнем, перевод часов регламентируется постановлением Кабинета министров Украины "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Перевод часов в Украине происходит дважды: осенью - на "зимнее" время и весной - на "летнее" время. Согласно постановлению правительства, весной переводят стрелки часов на час позже, а осенью - на час раньше.

Стоит отметить, перевод времени может негативно сказаться на украинцах с какими-либо проблемами сердечно-сосудистой системы, проблемами с давлением. Так, из-за перевода часов у них может существенно ухудшиться самочувствие. Гипотоники и гипертоники рискуют тем, что давление у них может либо подняться, либо наоборот - слишком снизиться.

Также в группе риска находятся имеющие хронические заболевания люди. Например, печени, почек, желудка. Таким пациентам советуют в день перевода часов лечь спать раньше и более тщательно следить за своим состоянием.

Добавим также, перевод стрелок часов на летнее время может влиять на ослабленный организм, к примеру, если кто-то недавно перенес операцию. Таким людям нужно тщательно контролировать все показатели здоровья организма.

Напомним, в январе 2012 года Министерство здравоохранения Украины позитивно оценило законопроект об отмене перехода на летнее время, который в то время разрабатывался Кабинетом министров Украины. В Минздраве, в частности, подчеркивали, что переход на летнее время не нужен, потому что он нарушает биологический ритм человека.

Как писало РБК-Украина, в августе 2018 года президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер анонсировал рассмотрение вопроса об отмене перехода на зимнее и летнее время на заседании комиссии.

Подчеркнем, 26 марта 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года. Однако данное голосование не является последним в вопросе отмены перевода часов, но станет основой дискуссии в странах ЕС для выработки общей позиции.