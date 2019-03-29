Завтра вночі Україна перейде на літній час

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Годинники необхідно перевести о 3:00

Завтра вночі, 31 березня, відбудеться переведення годинників - Україна перейде на літній час. Так, о 3:00 за київським часом стрілки годинника переведуть на одну годину вперед, повідомляє РБК-Україна.

Підкреслимо, переведення годинників регламентується постановою Кабінету міністрів України "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року. Переведення годинника в Україні відбувається двічі: восени - на "зимовий" час і навесні - на "літній" час. Згідно з постановою уряду, навесні переводять стрілки годинника на годину пізніше, а восени - на годину раніше.

Варто відзначити, переведення часу може негативно позначитися на українцях з будь-якими проблемами серцево-судинної системи, проблемами з тиском. Так, через переведення годинників у них може істотно погіршитися самопочуття. Гіпотоніки і гіпертоніки ризикують тим, що тиск у них може або піднятися, або навпаки - надто знизитися.

Також у групі ризику знаходяться люди, які мають хронічні захворювання. Наприклад, печінки, нирок, шлунка. Таким пацієнтам радять у день переведення годинників лягти спати раніше і більш ретельно стежити за своїм станом.

Додамо також, переведення стрілок годинника на літній час може впливати на ослаблений організм, наприклад, якщо хтось недавно переніс операцію. Таким людям потрібно ретельно контролювати всі показники здоров'я організму.

Нагадаємо, в січні 2012 року Міністерство охорони здоров'я України позитивно оцінило законопроект про скасування переходу на літній час, який у той час розроблявся Кабінетом міністрів України. У Міністерстві охорони здоров'я, зокрема, підкреслювали, що перехід на літній час не потрібний, тому що він порушує біологічний ритм людини.

Як писало РБК-Україна, в серпні 2018 року президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер анонсував розгляд питання про скасування переходу на зимовий і літній час на засіданні комісії.

Підкреслимо, 26 березня 2019 року Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року. Однак дане голосування не є останнім у питанні скасування переведення годинників, проте стане основою дискусії у країнах ЄС для вироблення спільної позиції.