Завтра в некоторых областях Украины ожидается до +20

Погода в Украине завтра, 1 апреля, будет теплой, ожидается до 20 градусов тепла в некоторых областях. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, 1 апреля в Украине без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м / с.

Температура ночью до +6 градусов, днем до +14. В южной части и восточных областях до +20; в Карпатах на протяжении суток около 0 градусов.

Напомним, в воскресенье, 31 марта 2019, в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность.

По словам синоптика Наталки Диденко, погода в Украине в воскресенье, 31 марта, будет ясной, теплой и солнечной. Осадки также не прогнозируются.

В воскресенье, 31 марта, в среднем по стране ожидается теплая и по-настоящему весенняя погода. Температура воздуха составит от +12 до +18 градусов. В то же время в ночные часы вновь похолодает, а в восточных областях местами воздух промерзнет до -2 градусов.

Добавим, Украина сегодня ночью, 31 марта, перешла на летнее время, в 3:00 по киевскому времени стрелки часов следовало перевести на один час вперед.