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Завтра в деяких областях України очікується до +20

Новини » Суспільство    31.03.2019 - 15:44
Завтра в деяких областях України очікується до +20
Фото погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

У південних і східних областях України очікується до +20

Погода в Україні завтра, 1 квітня, буде теплою, очікується до 20 градусів тепла у деяких областях. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, 1 квітня в Україні без опадів. Вітер північний і північно-східний, 7-12 м / с.

Температура вночі до +6 градусів, вдень до +14. У південній частині та східних областях до +20; в Карпатах протягом доби близько 0 градусів.

Завтра в деяких областях України очікується до +20

Нагадаємо, в неділю, 31 березня 2019, у Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека.

За словами синоптика Наталки Діденко, погода в Україні на неділю, 31 березня, буде ясною, теплою і сонячною. Опади також не прогнозуються.

У неділю, 31 березня, в середньому по країні очікується тепла і по-справжньому весняна погода. Температура повітря становитиме від +12 до +18 градусів. У той же час в нічні години знову похолодає, а у східних областях місцями повітря промерзне до -2 градусів.

Додамо, Україна сьогодні вночі, 31 березня, перейшла на літній час, в 3:00 за київським часом стрілки годинника слід перевести на одну годину вперед.

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