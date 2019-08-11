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Завтра в некоторых областях ожидаются дожди и грозы

Новости » Общество    11.08.2019 - 16:51
Завтра в некоторых областях ожидаются дожди и грозы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Осадки ожидаются во Львовской и Волынской областях

Погода в Украине завтра, 12 августа, будет сухой преимущественно во всех областях, температура ожидается до +35. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, завтра без осадков, лишь на в Волынской и Львовской областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, слабый.

Температура ночью от +13 до +18 градусов, на побережье морей до +22. Днем от +28 до +33, на Закарпатье и юге Одесской области до +35.

Завтра в некоторых областях ожидаются дожди и грозы

Напомним, погода в Украине 11 августа ожидается жаркой с дождями на западе и севере. По данным синоптиков, на востоке Украины 11 августа ожидается солнечная погода без осадков, днем от +24 до +28, ночью от +13 до +16. На юге Украины также без осадков, днем от +26 до +32, ночью от +16 до +20. В центральных областях Украины без осадков, температура воздуха днем от +26 до +30, ночью от +13 до +16.

На западе страны сегодня ожидаются дожди и грозы, но будет тепло. Днем температура воздуха составит от +27 до +31, ночью от +15 до +18. Дождливо также и на севере - днем от +22 до +25, ночью от +11 до +14.

Добавим, также сегодня в некоторых западных, центральных и восточных областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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