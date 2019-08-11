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Завтра в деяких областях очікуються дощі і грози

Новини » Суспільство    11.08.2019 - 16:51
Завтра в деяких областях очікуються дощі і грози
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опади очікуються у Львівській та Волинській областях

Погода в Україні завтра, 12 серпня, буде сухою переважно у всіх областях, температура очікується до +35. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, завтра без опадів, лише у Волинській і Львівській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, слабкий.

Температура вночі від +13 до +18 градусів, на узбережжі морів до +22. Вдень від +28 до +33, на Закарпатті та півдні Одеської області до +35.

Завтра в деяких областях очікуються дощі і грози

Нагадаємо, погода в Україні 11 серпня очікується спекотної з дощами на заході і півночі. За даними синоптиків, на сході України 11 серпня очікується сонячна погода без опадів, вдень від +24 до +28, вночі від +13 до +16. На півдні України без опадів, вдень від +26 до +32, вночі від +16 до +20. У центральних областях України без опадів, температура повітря вдень від +26 до +30, вночі від +13 до +16.

На заході країни сьогодні очікуються дощі і грози, але буде тепло. Вдень температура повітря становитиме від +27 до +31, вночі від +15 до +18. Дощитиме також і на півночі - вдень від +22 до +25, вночі від +11 до +14.

Додамо, також сьогодні в деяких західних, центральних і східних областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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