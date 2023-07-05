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Завтра у Києві та області вдень очікується гроза

Фото: у Києві та області вдень 6 липня очікується гроза (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Синоптики попередили про грозу у Києві та області у четвер, 6 липня. Вони пройдуть орієнтовно вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вдень 6 липня гроза. І рівень небезпечності. Будьте уважні та обережні!" - йдеться в повідомленні.

Вночі місцями слід очікувати короткочасні дощі. При цьому, вітер буде південно-східний, 3-8 м/с, під час гроз місцями пориви 15-20 м/с.

"Температура вночі 15-20°, вдень 29-34° У Києві вночі 18-20°, вдень 30-32°", - додали синоптики.

Погода в Україні

З 4 по 7 липня в Україні синоптики прогнозували дощову погоду з грозами та спекою до +36 градусів. Що стосується прогнозу на місяць, то в липні буде тепліше за норму на 1-2 градусів. Середньомісячна температура прогнозується у межах від 20 до 25 градусів тепла, у Карпатах 16-18 градусів.

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