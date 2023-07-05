RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Завтра в Киеве и области днем ожидается гроза

Фото: в Киеве и области днем 6 июля ожидается гроза (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Синоптики предупредили о грозе в Киеве и области в четверг, 6 июля. Они пройдут предположительно днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Днем 6 июля гроза. І уровень опасности. Будьте внимательны и осторожны!" – говорится в сообщении.

Ночью местами следует ожидать кратковременные дожди. При этом ветер будет юго-восточный, 3-8 м/с, во время гроз местами порывы 15-20 м/с.

"Температура ночью 15-20°, днем 29-34° В Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°", - добавили синоптики.

Погода в Украине

С 4 по 7 июля в Украине синоптики прогнозировали дождливую погоду с грозами и жарой до +36 градусов. Что касается прогноза на месяц, то в июле будет теплее нормы на 1-2 градусов. Среднемесячная температура прогнозируется в пределах от 20 до 25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПогода в УкраинеПогода в Киеве