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Завтра в Києві очікуються сильні пориви вітру: важливі телефони та поради для містян

Фото: завтра у Києві прогнозують сильні пориви вітру (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 18 січня, у Києві синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Його швидкість досягатиме 15-20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"У столиці завтра вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Під час сильного вітру необхідно:

  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • не паркувати поряд із ними автотранспорт;
  • якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044-272-40-18.

В КМВА зазначають, що при травмуванні людей тощо треба негайно інформувати екстрені служби: 101 або 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

Як повідомлялось, раніше синоптик розповіла, коли в Україну знову прийде похолодання.

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