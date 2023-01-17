Завтра в Киеве ожидаются сильные порывы ветра: важные телефоны и советы для горожан

Завтра, 18 января, в Киеве синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Его скорость будет достигать 15-20 м/с.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
"В столице завтра днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Во время сильного ветра необходимо:
В КМВА отмечают, что при травмировании людей нужно немедленно информировать экстренные службы: 101 или 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.
Как сообщалось, ранее синоптик рассказала, когда в Украину снова придет похолодание.
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