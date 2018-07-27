Завтра в Киеве ожидается гроза

Завтра в столице ожидаются грозы, возможны подтопления

В Киеве завтра, 28 июля 2018 года, ожидается гроза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, возможны подтопления. В КГГА также отмечают, что дневная температура воздуха в Киеве завтра составит от +26 до +28, ночная - от +17 до +19. Ветер восточный, 5-10 м/сек.

Отметим, в Киеве ожидаются грозы и сегодня, 27 июля 2018 года. В КГГА напоминают основные правила поведения при усилении ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Скриншот (https://twitter.com/kmda_official)

Напомним, в Киеве вечером 25 июля из-за частичного разрушения перекрыли путепровод на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской. Из-за обвала насыпи путепровода вечером остановилось движение транспорта.

В пробках также стояли трамваи. В частности, было заблокировано движение трамваев маршрутов № 1, 3 на участке ул. Жилянская - ул. Старовокзальная из-за скопления автотранспорта после ливня. 26 июля движение трамваев и троллейбусов по графику возобновили.