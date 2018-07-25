В Киеве перекрыли путепровод в Подольском районе

Путепровод на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской перекрыли в связи с обвалом

В Киеве из-за частичного разрушения перекрыли путепровод на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве в Facebook.

В ГСЧС сообщили, что вследствие частичного разрушения моста на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской, комиссией по вопросам техногенно- экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решено перекрыть путепровод на указанных улицах.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Киеве вследствие сильного дождя обвалилась часть Кирилловского путепровода, что в Подольском районе столицы. Из-за обвала насыпи путепровода остановилось движение транспорта. В пробках также стоят трамваи.