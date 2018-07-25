В Киеве перекрыли путепровод в Подольском районе

Новости Общество 25.07.2018 - 21:23
Фото: обвал Кирилловского путепровода (РБК-Украина)
Фото: обвал Кирилловского путепровода (РБК-Украина)

Путепровод на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской перекрыли в связи с обвалом

В Киеве из-за частичного разрушения перекрыли путепровод на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве в Facebook.

В ГСЧС сообщили, что вследствие частичного разрушения моста на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской, комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решено перекрыть путепровод на указанных улицах.

В Киеве перекрыли путепровод в Подольском районе

Напомним, сегодня сообщалось, что в Киеве вследствие сильного дождя обвалилась часть Кирилловского путепровода, что в Подольском районе столицы. Из-за обвала насыпи путепровода остановилось движение транспорта. В пробках также стоят трамваи.

В КГГА сообщили о блокировании движения общественного транспорта Задержанному за ДТП водителю Hummer объявлено еще одно подозрение
Теги:  ГСЧС,  Киев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС