Завтра у Києві очікується гроза

Завтра у столиці очікуються грози, можливі підтоплення

У Києві завтра, 28 липня 2018 року, очікується гроза. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Укргідрометцентр.

Очікується хмарна з проясненнями погода, короткочасні дощі, можливі підтоплення. У КМДА також зазначають, що денна температура повітря у Києві завтра становитиме від +26 до +28, нічна - від +17 до +19. Вітер східний, 5-10 м/с.

Зазначимо, грози у Києві очікуються і сьогодні, 27 липня 2018 року. У КМДА нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Скріншот (https://twitter.com/kmda_official)

Нагадаємо, у Києві ввечері 25 липня через часткове руйнування перекрили шляхопровід на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської. Через обвал насипу шляхопроводу ввечері зупинився рух транспорту.

У пробках також стояли трамваї. Зокрема, було заблоковано рух трамваїв маршрутів № 1, 3 на ділянці вул. Жилянська - вул. Старовокзальна через скупчення автотранспорту після зливи. 26 липня рух трамваїв і тролейбусів за графіком відновили.