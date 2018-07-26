Завтра в Киеве ожидается гроза

Завтра в столице ожидаются кратковременные дожди

В Киеве завтра, 27 июля 2018 года, ожидается гроза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ожидается облачная погода с прояснениями; ночью местами небольшой дождь; днем кратковременный дождь, гроза. В КГГА также отмечают, что дневная температура воздуха в Киеве завтра составит от +27 до +29, температура ночью от +17 до +19. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.

Отметим, в Киеве ожидаются грозы и сегодня, 26 июля 2018 года.

Скриншот (https://twitter.com/kmda_official)

Напомним, в Киеве вечером 25 июля из-за частичного разрушения перекрыли путепровод на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской. Из-за обвала насыпи путепровода вечером остановилось движение транспорта.

В пробках также стояли трамваи. В частности, было заблокировано движение трамваев маршрутов № 1, 3 на участке ул. Жилянская - ул. Старовокзальная из-за скопления автотранспорта после ливня.

Сегодня движение путепроводом возобновили.