Завтра у Києві очікується гроза

Завтра у столиці очікуються короткочасні дощі

У Києві завтра, 27 липня 2018 року, очікується гроза. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Укргідрометцентр.

Очікується хмарна погода з проясненнями; уночі місцями невеликий дощ; удень короткочасний дощ, гроза. У КМДА також зазначають, що денна температура повітря у Києві завтра становитиме від +27 до +29, температура вночі від +17 до +19. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Зазначимо, грози у Києві очікуються і сьогодні, 26 липня 2018 року.

Скріншот (https://twitter.com/kmda_official)

Нагадаємо, у Києві ввечері 25 липня через часткове руйнування перекрили шляхопровід на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської. Через обвал насипу шляхопроводу ввечері зупинився рух транспорту.

У пробках також стояли трамваї. Зокрема, було заблоковано рух трамваїв маршрутів № 1, 3 на ділянці вул. Жилянська - вул. Старовокзальна через скупчення автотранспорту після зливи.

Сьогодні рух шляхопроводом відновили.