Завтра в Киеве ограничат работу двух станций метро в связи с футболом

Фото: станция "Льва Толстого" (РБК-Украина)

Станции метро "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" будут закрыты на вход и выход

В Киеве завтра, 8 ноября, станции метро "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" будут закрыты в период с 18:55 до 19:55. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

В метрополитене напомнили, что завтра состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Ренн" (Франция) на НСК "Олимпийский".

В связи с проведением матча, перед началом игры с 18:55 до 19:55 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход. Поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход указанных станций.

В пресс-службе объясняют, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Напомним, в Киеве с 11:00 7 ноября до 23:00 18 декабря будет частично ограничено движение транспорта с проспекта Николая Бажана в направлении центра города.