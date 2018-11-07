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Завтра у Києві обмежать роботу двох станцій метро у зв'язку з футболом

Новини » Суспільство    07.11.2018 - 17:19
Фото: станція "Льва Толстого" (РБК-Україна)
Фото: станція "Льва Толстого" (РБК-Україна)

Станції метро "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" будуть закриті на вхід і вихід

У Києві завтра, 8 листопада, станції метро "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" будуть закриті в період з 18:55 до 19:55. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метрополітену.

В метрополітені нагадали, що завтра відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) і "Ренн" (Франція) на НСК "Олімпійський".

У зв'язку з проведенням матчу, перед початком гри з 18:55 до 19:55 станція "Олімпійська" буде закрита на вхід і вихід, "Палац спорту" на вихід, "Площа Льва Толстого" на вхід. Поїзди слідуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки. Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід зазначених станцій.

У прес-службі пояснюють, що механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо, в Києві з 11:00 7 листопада до 23:00 18 грудня буде частково обмежено рух транспорту з проспекту Миколи Бажана у напрямку центру міста.

 

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