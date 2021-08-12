Завтра в Киеве могут закрывать метро: список станций

В Киеве 13 августа в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможны закрытия некоторых станций метро. Это сделают, чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах станций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".
Начало игры запланировано на 19:30 между командами "Шахтер" (Донецк) и "Металлист 1925" (Харьков).
"Возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, после окончания игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.