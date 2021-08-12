Завтра у Києві можуть закривати метро: список станцій

У Києві 13 серпня у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу можливі закриття деяких станцій метро. Це зроблять, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київського метрополітену".
Початок гри запланований на 19:30 між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Металіст 1925" (Харків).
"Можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Так, після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.