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Завтра в Киеве могут закрывать метро: список станций

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Четверг 12 августа 2021 13:33
Завтра в Киеве могут закрывать метро: список станций Фото: в Киеве возможны закрытия станций метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве 13 августа в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможны закрытия некоторых станций метро. Это сделают, чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах станций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".

Начало игры запланировано на 19:30 между командами "Шахтер" (Донецк) и "Металлист 1925" (Харьков).

"Возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, после окончания игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

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