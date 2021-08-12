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Завтра у Києві можуть закривати метро: список станцій

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Четвер 12 серпня 2021 13:33
Завтра у Києві можуть закривати метро: список станцій Фото: в Києві можливі закриття станцій метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві 13 серпня у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу можливі закриття деяких станцій метро. Це зроблять, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київського метрополітену".

Початок гри запланований на 19:30 між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Металіст 1925" (Харків).

"Можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Так, після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.

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