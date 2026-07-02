Завтра графіки? "Укренерго" дало прогноз щодо світла 3 липня

У п'ятницю, 3 липня, графіки відключення електроенергії в Україні не діятимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву " Укренерго ".

Попри обнадійливий прогноз, всіх українців просять перенести використання потужних електроприладів на денний час - з 10:00 до 16:00. Саме в цей проміжок часу промислові сонячні електростанції працюють найбільш ефективно.

Водночас у вечірні години - з 16:00 до 23:00 - слід обмежити використання потужних електроприладів, оскільки в цей час навантаження на енергосистему традиційно зростає.

Чому в Україні поверталися графіки

Запровадження обмежень стало наслідком різкого збільшення споживання електроенергії через спеку, яка охопила всю територію України. Активне використання кондиціонерів підвищило навантаження на енергосистему щонайменше на 25%.

Водночас на введення обмежень вплинули планові ремонтні роботи, відновлення інфраструктури після російських атак, а також скорочення обсягів імпорту електроенергії.