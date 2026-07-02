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Завтра графіки? "Укренерго" дало прогноз щодо світла 3 липня

19:53 02.07.2026 Чт
1 хв
Українцям також нагадали про важливі години споживання
aimg Валерій Ульяненко
Завтра графіки? "Укренерго" дало прогноз щодо світла 3 липня Фото: 3 липня світло в Україні не вимикатимуть (Getty Images)
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У п'ятницю, 3 липня, графіки відключення електроенергії в Україні не діятимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Попри обнадійливий прогноз, всіх українців просять перенести використання потужних електроприладів на денний час - з 10:00 до 16:00. Саме в цей проміжок часу промислові сонячні електростанції працюють найбільш ефективно.

Водночас у вечірні години - з 16:00 до 23:00 - слід обмежити використання потужних електроприладів, оскільки в цей час навантаження на енергосистему традиційно зростає.

Чому в Україні поверталися графіки

Запровадження обмежень стало наслідком різкого збільшення споживання електроенергії через спеку, яка охопила всю територію України. Активне використання кондиціонерів підвищило навантаження на енергосистему щонайменше на 25%.

Водночас на введення обмежень вплинули планові ремонтні роботи, відновлення інфраструктури після російських атак, а також скорочення обсягів імпорту електроенергії.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні негода залишила без електропостачання майже 70 населених пунктів у чотирьох областях. Вранці через чергову масовану атаку РФ сталися нові відключення, зокрема й у Києві.

Зазначимо, що 1 липня в Міненерго повідомляли: найскладніша ситуація зберігалася в Сумській області. Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів там без світла залишається найбільша кількість споживачів.

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Україна Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія
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