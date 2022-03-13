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США в декабре хотели отправить инструкторов в Украину. Но передумали из-за РФ, - Politico

Новина українською →
Воскресенье 13 марта 2022 19:33
США в декабре хотели отправить инструкторов в Украину. Но передумали из-за РФ, - Politico Фото: США в декабре хотели отправить инструкторов в Украину. Но передумали через РФ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В декабре Пентагон планировал направить в Украину больше военных инструкторов. Предложение было отменено из-за того, что Белый дом решил не провоцировать Российскую Федерацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам высокопоставленных чиновников, военные инструкторы должны были научить украинцев ведению нетрадиционной войны, однако идея была отменена из-за нежелания Белого дома провоцировать Российскую Федерацию.

Еще в декабре 2021 года США планировали направить в Украину несколько сотен инструкторов. Уже тогда Российская Федерация собрала у границ нашей страны около 100 тысяч военных.

Министр обороны Ллойд Остин, со своей стороны, пытался повлиять на решение президента США Джо Байдена, чтобы получить одобрение на начало миссии. Белый дом был обеспокоен тем, что отправка все же может привести к эскалации или же напряженным отношениям с Россией. Администрация Байдена надеялась на то, что дипломатия все же сможет сработать в решении конфликта между Украиной и агрессором.

"Это часть большой истории, в которой Белый дом тянул время накануне конфликта, когда мы уже видели, что русские накапливают войска. Основываясь либо на неверных предположениях о том, что хотел сделать Владимир Путин, или на опасениях спровоцировать Путина - а ему не нужны были никакие провокации! Это один из примеров того, как эти расчеты привели к более пассивному подходу, чем мы могли бы принять”, - заявил один из чиновников.

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