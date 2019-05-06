Завтра Броварской суд продолжит рассмотрение дела Савченко

Во вторник, 7 мая, Броварской городской районный суд Киевской области должен продолжить рассмотрение дела в отношении народного депутата Надежды Савченко, которая подозревается в планировании террористического акта. Об этом говорится в расписании суда на 7 мая, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме народного депутата Савченко обвиняемым также является экс-руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан.

"Суть иска - террористический акт. Обвиняемый: Надежда Савченко, Владимир Рубан", - говорится в расписании.

Так, заседание должно начаться в 11:00. Указано, что дело будет рассматривать коллегия из трех судей Броварского райсуда. Со стороны обвинения - прокурор Александр Банник, от группы захистників адвокаты Андрей Левковец и Александр Шадрин.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Броварской городской суд выпустил из-под ареста народного депутата Надежду Савченко. Решение было вынесено в связи с истечением срока ареста, который завершился 16 апреля 2019 года. Также освободили из-под ареста Владимира Рубана, который проходит по делу о планировании теракта в центре Киева вместе с Савченко.

Напомним, 16 февраля 2019 года апелляционный суд города Чернигова решил направить дело Надежды Савченко и Владимира Рубана Верховного суда для изменения подсудности. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял о необходимость перевода дела в Чернигов, потому что там живет большинство свидетелей.