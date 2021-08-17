Завтра в большинстве областей дожди с грозами и градом: где объявили штормовое предупреждение

Так, ночью в западных областях сохранятся грозовые дожди.

Кроме того, непогода распространится днем на территории Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, а также центральных областей. Также осложнение погоды затронет Одесскую и Николаевские области.

Там местами прогнозируют значительные дожди с грозами, град и шквалы 15-20 м/с.