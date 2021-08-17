UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Завтра в большинстве областей дожди с грозами и градом: где объявили штормовое предупреждение

Автор: Инна Собора

В Украине завтра продолжит ухудшаться погода. Грозовые дожди распространятся на территорию северных и центральных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, ночью в западных областях сохранятся грозовые дожди.

Кроме того, непогода распространится днем на территории Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, а также центральных областей. Также осложнение погоды затронет Одесскую и Николаевские области.

Там местами прогнозируют значительные дожди с грозами, град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, сегодня в Укргидрометцентре сообщили, что холодный атмосферный фронт уже добрался до Украины. Он повлечет значительное ухудшение погодных условий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеШтормовое предупреждение