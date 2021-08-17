Завтра в большинстве областей дожди с грозами и градом: где объявили штормовое предупреждение

В Украине завтра продолжит ухудшаться погода. Грозовые дожди распространятся на территорию северных и центральных областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, ночью в западных областях сохранятся грозовые дожди.
Кроме того, непогода распространится днем на территории Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, а также центральных областей. Также осложнение погоды затронет Одесскую и Николаевские области.
Там местами прогнозируют значительные дожди с грозами, град и шквалы 15-20 м/с.
Напомним, сегодня в Укргидрометцентре сообщили, что холодный атмосферный фронт уже добрался до Украины. Он повлечет значительное ухудшение погодных условий.