Завтра в більшості областей дощі з грозами та градом: де оголосили штормове попередження

Так, вночі в західних областях утримаються грозові дощі.

Крім того, негода пошириться вдень на території Віннницької, Київської, Чернігівської, Сумської, а також центральних областей. Також ускладнення погоди зачепить Одеську та Миколаївські області.

Там місцями прогнозують значні дощі з грозами, град та шквали 15-20 м/с.