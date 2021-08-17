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Завтра в більшості областей дощі з грозами та градом: де оголосили штормове попередження

Автор: Инна Собора

В Україні завтра продовжить погіршуватися погода. Грозові дощі поширяться на територію північних та центральних областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, вночі в західних областях утримаються грозові дощі.

Крім того, негода пошириться вдень на території Віннницької, Київської, Чернігівської, Сумської, а також центральних областей. Також ускладнення погоди зачепить Одеську та Миколаївські області.

Там місцями прогнозують значні дощі з грозами, град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, сьогодні в Укргідрометцентрі повідомили, що холодний атмосферний фронт вже дістався України. Він спричинить значне погіршення погодніх умов.

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