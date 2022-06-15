Завозили амуницию под видом гумпомощи. Во Львовской области разоблачен нелегальный бизнес

По данным следствия, 42-летний житель Львовской области вместе с сообщниками организовал завоз продукции военного назначения в Украину под видом гуманитарной помощи. После этого, вместо бесплатной передачи на нужды ВСУ, злоумышленники продавали товары, получая прибыль.

"Чтобы получить разрешительные документы для беспрепятственной перевозки амуниции через границу, дельцы вводили в заблуждение должностных лиц ВСУ", - рассказывают в СБУ.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 3 тысяч бронежилетов, которые позже были переданы украинским военным.