Завозили амуницию под видом гумпомощи. Во Львовской области разоблачен нелегальный бизнес

Во Львовской области местные жители организовали продажу амуниции, которую дожны были передать в виде гумпомощи украинским военным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По данным следствия, 42-летний житель Львовской области вместе с сообщниками организовал завоз продукции военного назначения в Украину под видом гуманитарной помощи. После этого, вместо бесплатной передачи на нужды ВСУ, злоумышленники продавали товары, получая прибыль.
"Чтобы получить разрешительные документы для беспрепятственной перевозки амуниции через границу, дельцы вводили в заблуждение должностных лиц ВСУ", - рассказывают в СБУ.
В ходе обысков правоохранители изъяли более 3 тысяч бронежилетов, которые позже были переданы украинским военным.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве разоблачили местного предпринимателя на продаже гуманитарной помощи. Мужчина наживался на продаже военной амуниции, продуктах питания и товарах личной гигиены.
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