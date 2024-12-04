Заворушення у Південній Кореї та повернення Чернишова у Кабмін: новини за 3 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

Маючи гіркий досвід Будапештського меморандуму, Україна не прийме альтернативи членства в НАТО, - МЗС

МЗС з нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму звернулося до партнерів з закликом підтримати надання Україні дієвих гарантій безпеки. Україна вважає, що такою гарантією є повноправне членство в НАТО.

"Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО", - заявило МЗС.

ЗСУ вибили ворога з плацдарму на Харківщині та повернули контроль над правим берегом Осколу

Як повідомив Генштаб, в районі села Новомлинськ росіяни спробували захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Окупанти мали перевагу в силах та навіть спробували переправився через річку.

Українські захисники завдяки підтримці артилерії та підрозділів дронів вибили противника з плацдарму.

Індія відмовляється від російської зброї на користь новітніх розробок США, - Bloomberg

Як пише видання, плани Індії та Росії щодо спільної розробки та виробництва гелікоптерів та сучасних винищувачів були відкладені деякий час тому. Пропозиція про оренду атомного підводного човна з Росії для навчання індійського екіпажу також навряд чи буде реалізована.

Зазначається, що це істотна зміна політики для країни, яка залежить від зброї з Москви.

Рютте відповів на заяву Зеленського про "парасольку" НАТО для припинення гарячої фази війни

"Тож я б сказав більше військової допомоги та менше дискусій про те, як міг би виглядати мирний процес", - сказав генсек НАТО.

Рютте вважає, що Україну потрібно забезпечити всім необхідним для сильнішої позиції на переговорах.

Уряд перейменував Міністерство реінтеграції: Шмигаль пояснив, навіщо

Уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

За словами премʼєра Дениса Шмигаля, це рішення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції.

Хаос у Сеулі. Що відбувається в Південній Кореї і чому запровадили воєнний стан

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль раптово оголосив воєнний стан. На вулицях Сеула з'явилася військова техніка, за його розпорядженням призупинено роботу політичних партій, сили безпеки зайшли до парламенту, але депутатам вдалося ухвалити резолюцію, яка зобов'язує президента скасувати указ.

Олексій Чернишов очолить Міністерство національної єдності України

Олексій Чернишов повертається у Кабмін. Він очолить Міністерство національної єдності України.

За відповідне рішення проголосували 237 парламентарів.

"Рада призначила Олексія Чернишова на посаду Віце-прем'єр-міністра України – Міністра національної єдності України", - написав Железняк.